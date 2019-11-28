ЄС не змушуватиме утримувати котів у приміщенні або на повідку

Європейський Союз заявляє, що не заборонятиме вільне переміщення котів на відкритому повітрі, як це запропонували зробити вчені Університету Тілбурга з метою нібито кращого захисту вимираючих птахів та навколишнього середовища.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Чиновник ЄС заявив у четвер, що блок є "сильним захисником права на вільне пересування - зокрема, котів", і "категорично" заперечив, що він коли-небудь змусить утримувати котів у приміщенні чи на повідку, як пропонує одне наукове дослідження.

Читайте також Мер французького міста ввів штрафи за "надмірний" гавкіт собак

Вчені Університету Тілбурга написали в оксфордському журналі, що домашні коти, які вільно переміщаються, "впливають на біорізноманіття через хижацтво, конкуренцію, хвороби та гібридизацію", і додали, що хижацький вплив є гіршим, ніж вважають зазвичай.

Вони аргументували, що закони та директиви ЄС можуть ефективно змусити власників утримувати котів у приміщенні або на повідку на вулиці.