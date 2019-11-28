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Нова глава ЄЦБ підписала свою першу євробанкноту

Четвер, 28 листопада 2019, 18:49

Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка очолила цю інституцію 1 листопада, поставила свій підпис на першій євробанкноті – відтепер її підпис буде присутній на усіх нових купюрах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

З цього приводу Лагард нагадала про роль банкнот щодо забезпечення цінової стабільності: "У єврозоні банкноти використовуються для комерційних операцій. Вони є найбільш важливими платіжними засобами. 79% угод здійснюються готівкою, банкнотами, монетами".

За даними Банку Франції, з моменту введення єдиної валюти в 2002 році в єврозоні було випущено майже 23 мільярди банкнот, що відповідає 1,245 мільярда євро .

Банкнота в 20 євро становить більше половини всіх випущених банкнот.

 

Зайнявши пост глави ЄЦБ, колишня директор-розпорядник МВФ запевнила, що ЄЦБ продовжить підтримувати зростання , але вона також закликала країни-члени єврозони "інвестувати" в умовах уповільнення світової економіки і торгових воєн.

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