Новая глава ЕЦБ подписала свою первую евробанкноту

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая возглавила эту институцию 1 ноября, поставила свою подпись на первой евробанкноте – отныне ее подпись будет присутствовать на всех новых купюрах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

По этому поводу Лагард напомнила о роли банкнот по обеспечению ценовой стабильности: "В еврозоне банкноты используются для коммерческих операций. Они являются наиболее важными платежными средствами. 79% сделок осуществляются наличными, банкнотами, монетами".

По данным Банка Франции, с момента введения единой валюты в 2002 году в еврозоне было выпущено почти 23 миллиарда банкнот, что соответствует 1,245 миллиарда евро .

Банкнота в 20 евро составляет более половины всех выпущенных банкнот.

Заняв пост главы ЕЦБ, бывшая директор-распорядитель МВФ заверила, что ЕЦБ продолжит поддерживать рост , но она также призвала страны-члены еврозоны "инвестировать" в условиях замедления мировой экономики и торговых войн.