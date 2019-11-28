Європейська рада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії

Європейська рада 28 листопада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії, яка розпочне роботу 1 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської ради.

"Європейська рада сьогодні за письмовою процедурою затвердила нову Єврокомісію, яка буде виконувати свої обов’язки з 1 грудня 2019 року по 31 жовтня 2024 року" - йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що президентом Єврокомісії буде Урсула фон дер Ляєн, а високим представником з питань зовнішньої політики і безпеки – Жозеп Боррель.

Також у повідомленні перелічені всі члени нової Єврокомісії. Єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства став представник Угорщини, Олівер Варгеї. Для затвердження йому довелося переконувати євродепутатів у тому, що він не буде упередженим щодо України. Детальніше про це – у статті (Не)залежний від Орбана: що думає про Україну та РФ угорський комісар.

Напередодні, склад нової Єврокомісії затвердив Європарламент – за це на засіданні у Страсбурзі проголосував 461 член ЄП.

Затвердженню передували дебати та виступ призначеної президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Серед пріоритетів нової комісії вона проголосила зелену енергетику, а також діджиталізацію, навівши приклад: роботи навіть прибиратимуть постіль. Також проголошується, що пріоритетами будуть культура та освіта.