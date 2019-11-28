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Европейский совет окончательно утвердил состав новой Еврокомиссии

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Европейский совет окончательно утвердил состав новой Еврокомиссии

Четверг, 28 ноября 2019, 19:40

Европейский совет 28 ноября окончательно утвердила состав новой Еврокомиссии, которая начнет работу 1 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на прес-службу Европейского совета.

"Европейский совет сегодня по письменной процедуре утвердил новую Еврокомиссию, которая будет выполнять свои обязанности с 1 декабря 2019 года по 31 октября 2024 года", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что президентом Еврокомиссии будет Урсула фон дер Ляєн, а высоким представителем по вопросам внешней политики и безопасности – Жозеп Боррель.

Также в сообщении перечислены все члены новой Еврокомиссии. Еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства стал представитель Венгрии, Оливер Вархейи. Для утверждения ему пришлось убеждать евродепутатов в том, что он не будет предвзятым по отношению к Украине. Подробнее об этом – в статье "(Не)зависимый от Орбана: что думает об Украине и РФ венгерский комиссар".

Накануне, состав новой Еврокомиссии утвердил Европарламент – за это на заседании в Страсбурге проголосовал 461 член ЕП.

Утверждению предшествовали дебаты и выступление назначенной президенты Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляєн. Среди приоритетов новой комиссии она провозгласила зеленую энергетику, а также диджитализацию, приведя пример: работы даже убирать постель. Также провозглашается, что приоритетами будут культура и образование.

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