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У МЗС Польщі нагадали Apple, що Крим - це не Росія

П'ятниця, 29 листопада 2019, 09:22

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач підтримав Україну і нагадав американській компанії Apple, що анексований Росією Крим не є її частиною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пшедач написав в Twitter.

"Дозвольте мені приєднатися до України, висловлюючи розчарування діями Apple. А саме недавнього підходу до Криму, трактуючи його як частину Росії. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Сором вам, Apple", - написав Пшедач, ретвітнувши допис глави МЗС України Вадима Пристайко.

Раніше стало відомо, що компанія Apple відреагувала на російські вимоги і стала позначати Крим частиною Росії у своїх додатках.

Регіон тепер відображається як російська територія на Apple Maps і Weather, якщо переглядати їх з Росії.

Проте Apple Maps і Weather не показують приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати їх за межами Росії.

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