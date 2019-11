У МЗС Польщі нагадали Apple, що Крим - це не Росія

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач підтримав Україну і нагадав американській компанії Apple, що анексований Росією Крим не є її частиною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пшедач написав в Twitter.

"Дозвольте мені приєднатися до України, висловлюючи розчарування діями Apple. А саме недавнього підходу до Криму, трактуючи його як частину Росії. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Сором вам, Apple", - написав Пшедач, ретвітнувши допис глави МЗС України Вадима Пристайко.

Let me join Ukraine in expressing disappointment with @Apple’s recent approach to #Crimea by treating it as part of Russia. Let me remind you one obvious fact: it is not. Shame on you Apple! https://t.co/YviLJeBSm1