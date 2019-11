В МИД Польши напомнили Apple, что Крым - это не Россия

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач поддержал Украину и напомнил американской компании Apple, что аннексированный Россией Крым не является ее частью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Пшедач написал в Twitter.

"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple. А именно недавнего подхода к Крыму, трактуя его как часть России. Напомню один очевидный факт: это не так. Стыд вам, Apple", – написал Пшедач, ретвитнув поста главы МИД Украины Вадима Пристайко.

Let me join Ukraine in expressing disappointment with @Apple’s recent approach to #Crimea by treating it as part of Russia. Let me remind you one obvious fact: it is not. Shame on you Apple! https://t.co/YviLJeBSm1