ІДІЛ не обстрілював французькі вертольоти, в яких загинули 13 військових - генерал

Два вертольоти французької армії, які розбилися у Малі у вівторок, не зазнавали обстрілу з боку джихадистів "Ісламської держави", заявив у п'ятницю начальник штабу французької армії Франсуа Лекойнтр.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" заявило в четвер, що його західноафриканська гілка спричинила зіткнення вертольотів в Малі, в якому загинули 13 французьких солдатів.

Лекойнтр також сказав, що Франція не має наміру виходити з Малі, але їй потрібна більша підтримка союзників.

Нагадаємо, 13 французьких військових загинули в Малі в результаті випадкового зіткнення двох вертольотів під час бойової операції проти джихадистів.

Загибель 13 військових - найбільші втрати французької армії з часу терористичного нападу на французьких миротворців у Бейруті в 1983 році.

Франція розпочала антитерористичну операцію "Сервал" у Малі проти радикальних ісламістських угруповань у 2013 році. З того часу загинули 38 французьких військових.