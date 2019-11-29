Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Франції протести проти "чорної п'ятниці": заблоковані логістичні центри Amazon

Голова МЗС Чехії не побачив політики у скандалі з чеським міністром у Росії

Макрон: наш ворог - тероризм, а не Росія чи Китай

Землетрус в Албанії: кількість загиблих зросла до 48






ІДІЛ не обстрілював французькі вертольоти, в яких загинули 13 військових - генерал

П'ятниця, 29 листопада 2019, 10:16

Два вертольоти французької армії, які розбилися у Малі у вівторок, не зазнавали обстрілу з боку джихадистів "Ісламської держави", заявив у п'ятницю начальник штабу французької армії Франсуа Лекойнтр.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" заявило в четвер, що його західноафриканська гілка спричинила зіткнення вертольотів в Малі, в якому загинули 13 французьких солдатів.

Лекойнтр також сказав, що Франція не має наміру виходити з Малі, але їй потрібна більша підтримка союзників.

Нагадаємо, 13 французьких військових загинули в Малі в результаті випадкового зіткнення двох вертольотів під час бойової операції проти джихадистів.

Загибель 13 військових - найбільші втрати французької армії з часу терористичного нападу на французьких миротворців у Бейруті в 1983 році.

Франція розпочала антитерористичну операцію "Сервал" у Малі проти радикальних ісламістських угруповань у 2013 році. З того часу загинули 38 французьких військових.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua