ИГИЛ не обстреливал французские вертолеты, в которых погибли 13 военных - генерал

Два вертолета французской армии, разбившиеся в Мали во вторник, не попадали под обстрел со стороны джихадистов "Исламского государства", заявил в пятницу начальник штаба французской армии Франсуа Лекойнтр.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Террористическая группировка "Исламское государство" заявила в четверг, что его западноафриканская ветвь вызвала столкновение вертолетов в Мали, в котором погибли 13 французских солдат.

Лекойнтр также сказал, что Франция не намерена выходить из Мали, но нужна большая поддержка союзников.

Напомним, 13 французских военных погибли в Мали в результате случайного столкновения двух вертолетов во время боевой операции против джихадистов.

Гибель 13 военных - наибольшие потери французской армии со времени террористического нападения на французских миротворцев в Бейруте в 1983 году.

Франция начала антитеррористической операции "Сервал" в Мали против радикальных исламистских группировок в 2013 году. С тех пор погибли 38 французских военных.