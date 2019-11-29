Президентка Грузії перенесла візит в Україну на прохання Києва - заява

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі мала відвідати Україну в листопаді, але на прохання Києва візит перенесли на 2020 рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опублікованій 28 листопада заяві адміністрації президента Грузії.

"Адміністрація президента Грузії відповідає на інформацію щодо візиту президента України Володимира Зеленського до Грузії.

Адміністрація каже, що візит президента України до Грузії не планувався.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі мала відвідати Київ у листопаді, але через процеси, що тривають в Україні, візит перенесли на 2020 рік на прохання української сторони", - сказано в заяві.

Як відомо, Зеленський уже неодноразово зустрічався із Зурабішвілі.