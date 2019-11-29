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Президент Грузии перенесла визит в Украину по просьбе Киева – заявление

Пятница, 29 ноября 2019, 10:38

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна была посетить Украину в ноябре, но по просьбе Киева визит перенесли на 2020 год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном 28 ноября заявлении администрации президента Грузии.

"Администрация президента Грузии отвечает на информацию о визите президента Украины Владимира Зеленского в Грузию.

Администрация говорит, что визит президента Украины в Грузию не планировался.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна была посетить Киев в ноябре, но из-за процессов, продолжающихся в Украине, визит перенесли на 2020 год по просьбе украинской стороны", - говорится в заявлении.

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Грузия Зеленский
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