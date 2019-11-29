Прем'єр Британії не прийшов на теледебати, його замінили скульптурою з льоду, що тане

Британська Консервативна партія подала офіційну скаргу на рішення телеканалу Channel 4 використовувати крижану скульптуру замість Бориса Джонсона після того, як прем'єр-міністр відмовився брати участь у виборчих дебатах щодо зміни клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Джонсон і лідер партії Brexit Найджел Фарадж не прийняли запрошення телеканалу взяти участь у дискусії лідерів партій щодо зміни клімату, що відбулася в четвер ввечері. На їхніх місцях глядачі бачили дві льодові скульптури із зображенням планети Земля, що поступово танули.

Скульптури з льоду на місцях Бориса Джонсона і Найджела Фараджа

У дискусії взяли участь лідер лейбористів Джеремі Корбін, лідер ліберальних демократів Джо Свінсон, перший міністр Шотландії та лідер Національної шотландської партії Нікола Стерджен, лідер "Плайд-Кемрі" Адам Прайс та співголова "Зелених" Шон Беррі.

Консерватори пропонували замість Джонсона колишнього міністра охорони навколишнього середовища Майкла Гоува, але мовник відхилив пропозицію, оскільки Гоув не є лідером партії.

У листі до голови виборчого комітету Управління з питань зв'язку консерватори заявили, що рішення телеканалу "фактично прагне позбавити Консервативну партію будь-якого представництва та участі" у дебатах.

Партія назвала цей крок "провокаційним партизанським трюком" і стверджує, що використання льодової скульптури є "значним порушенням" Кодексу радіомовлення, додавши, що це "є частиною більш широкої структури упередженості, яку проводить Channel 4 в останні місяці".