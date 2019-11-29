Премьер Британии не пришел на теледебаты, его заменили скульптурой из тающего льда

Британская Консервативная партия подала официальную жалобу на решение телеканала Channel 4 использовать ледяную скульптуру вместо Бориса Джонсона после того как премьер-министр отказался участвовать в предвыборных дебатах по изменению климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Джонсон и лидер партии Brexit Найджел Фарадж не приняли приглашение телеканала принять участие в дискуссии лидеров партий по изменению климата, состоявшейся в четверг вечером. На их местах зрители видели две ледовые скульптуры с изображением планеты Земля, которые постепенно таяли.

Скульптуры из льда на местах Бориса Джонсона и Найджела Фараджа

В дискуссии приняли участие лидер лейбористов Джереми Корбин, лидер либеральных демократов Джо Свинсон, первый министр Шотландии и лидер Национальной шотландской партии Никола Стерджен, лидер "Плайд-Кэмри" Адам Прайс и сопредседатель "Зеленых" Шон Берри.

Консерваторы предлагали вместо Джонсона бывшего министра охраны окружающей среды Майкла Гоува, но вещатель отклонил предложение, поскольку Гоув не является лидером партии.

В письме к председателю избирательного комитета Управления по вопросам связи консерваторы заявили, что решение телеканала "фактически стремится лишить консервативную партию любого представительства и участия" в дебатах.

Партия назвала этот шаг "провокационным партизанским трюком" и утверждает, что использование ледовой скульптуры является "значительным нарушением" Кодекса радиовещания, добавив, что это – "часть более широкой структуры предвзятости, которую проводит Channel 4 в последние месяцы".