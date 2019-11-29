Землетрус в Албанії: затримали поліцейських і пожежника, які вкрали їжу для постраждалих

В Албанії затримали двох співробітників поліції і пожежного, яких підозрюють в тому, що вони привласнили ящики з їжею, призначені для постраждалих від сильного землетрусу цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанський телеканал Top-channel.

Затримання відбулося після появи в ЗМІ відео, що демонструє транспортування і привласнення значної кількості коробок з їжею, призначених для жителів міст, які постраждали від землетрусу.

Затримано двох представників керівництва поліцейського управління в місті Рінас і офіцера пожежної охорони. Рінас входить в регіон Дуррес, який найбільше постраждав від землетрусу.

Затриманим висунули звинувачення в зловживанні владою і шахрайстві. Також затримані ще двоє громадян, але їх роль в цій справі поки невідома.

За останніми даними, кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Албанії зросла до 48, рятувальники продовжують пошукову операцію.