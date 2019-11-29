Землетрясение в Албании: задержали полицейских и пожарного, укравших еду для пострадавших

В Албании задержали двух сотрудников полиции и пожарного, которых подозревают в том, что они присвоили ящики с едой, предназначенные для пострадавших от сильного землетрясения на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанский телеканал Top-channel.

Задержание произошло после появления в СМИ видео, демонстрирующего транспортировку и присвоение значительного количества коробок с едой, предназначенных для жителей городов, пострадавших от землетрясения.

Задержаны двое представителей руководства полицейского управления в городе Ринас и офицер пожарной охраны. Ринас входит в регион Дуррес, который больше всего пострадал от землетрясения.

Задержанным предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и мошенничестве. Также задержаны еще двое граждан, но их роль в этом деле пока неизвестна.

По последним данным, число погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до 48, спасатели продолжают поисковую операцию.