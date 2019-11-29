Украинские перевозчики дополнительно получат 5000 польских разрешений

По результатам встречи министров инфраструктуры Украины и Польши, которая состоялась 28 ноября во Львове, украинские перевозчики дополнительно получат 5 тысяч польских разрешений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий встретился с Министром инфраструктуры Республики Польша Анджеем Адамчиком 28 ноября 2019 года во Львове.

Встреча министров Владислава Криклия и Анджея Адамчика стала продолжением диалога, который начался в конце октября.

Главным вопросом встречи стал вопрос определения квоты разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок с Республикой Польша для украинских перевозчиков.

Министр инфраструктуры Украины отметил, что позиция украинской стороны остается неизменной - квота не может быть меньше 200 тысяч разрешений.

Криклий заметил, что и в дальнейшем будет отстаивать позицию, что уменьшение соответствующей квоты разрешений является нарушением статьи 136 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Сейчас усилен контроль за оборотом разрешений, украинская сторона владеет точной информации о количестве оформленных и возвращенных разрешений, установлены камеры видеонаблюдения в пунктах выдачи разрешений", - заверила украинская сторона.

Криклий заявил, что украинская сторона ценит диалог и готовность польской стороны поделиться опытом распределения разрешений.

"По результатам встречи Рабочей группы ad-hoc подготовлено распределение 10 тысяч разрешений из предварительного обмена разрешениями на 2020 год, которые действительны для оформления в 2019 году в соответствии с прозрачного механизма", - отметили в Мининфраструктуры.

Также украинские перевозчики дополнительно 5000 польских разрешений, добавили у Криклия.

Как известно, проблема возникла в прошлом году из-за позиции Польши установить квоту на международные автомобильные перевозки в 2019 году на уровне 130 тысяч разрешений. Ключевой аргумент польской переговорной команды - интересы польских перевозчиков.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина подготовила контрмеры на отказ Польши увеличить квоту.

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба призвал Польшу пойти на уступки в ответ на то, что Киев предоставил формальное согласие на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

В МИД Польши заявляли, что "не принимают принципов торговли в вопросе исторического наследия".

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