Перше засідання нової Єврокомісії відбудеться 4 грудня

Перше засідання нової Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн відбудеться у середу, 4 грудня.

Про це на останньому щоденному брифінгу Комісії президента Жан-Клода Юнкера у Брюсселі заявив речник ЄК Ерік Мамер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Мамер зазначив, що деталі засідання будуть анонсовані пізніше.

У ході брифінгу речниця Комісії Юнкера Міна Андреєва символічно передала Мамеру папку з паперами.

Нагадаємо, Європейська рада 28 листопада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії, яка розпочне роботу 1 грудня.

Перед цим склад нової Єврокомісії затвердив Європарламент – за це на засіданні у Страсбурзі проголосував 461 член ЄП.

Як відомо, Єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства став представник Угорщини Олівер Варгеї.

Детальніше про це – у статті (Не)залежний від Орбана: що думає про Україну та РФ угорський комісар.