Первое заседание новой Еврокомиссии состоится 4 декабря

Первое заседание новой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен состоится в среду, 4 декабря.

Об этом на последнем ежедневном брифинге Комиссии президента Жана-Клода Юнкера в Брюсселе заявил представитель ЕК Эрик Мамер, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Мамер отметил, что детали заседания будут анонсированы позже.

В ходе брифинга пресс-секретарь Комиссии Юнкера Мина Андреева символически передала Мамеру папку с бумагами.

Напомним, Европейский совет 28 ноября окончательно утвердил состав новой Еврокомиссии, которая начнет работу 1 декабря.

Перед этим состав новой Еврокомиссии утвердил Европарламент - за это на заседании в Страсбурге проголосовал 461 член ЕП.

Как известно, еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства стал представитель Венгрии Оливер Вархейи.