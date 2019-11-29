У Німеччині десятки тисяч протестували на захист клімату

У Німеччині у багатьох містах у п'ятницю, 29 листопада, відбулися протести в рамках глобальної акції, ініційованої рухом "П'ятниці заради майбутнього" (Fridays For Future).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

На вулиці Берліна, Гамбурга, Кельна та багатьох інших міст вийшли десятки тисяч людей, котрі вимагали від уряду Німеччини рішучішої політики задля захисту клімату. Організатори акції анонсували протести в більш ніж 500 містах ФРН.

У Берліні поблизу Бранденбурзьких воріт зібралися, за даними поліції, кілька десятків тисяч мітингарів. Дехто з учасників, переважно молодь, скупався неподалік будівлі Бундестагу в річці Шпрее попри температуру повітря в 5 градусів за Цельсієм.

Багато мітингарів тримали в руках плакати з закликами негайно відмовитися від вугільної енергетики заради майбутніх поколінь.

Аналогічна акція була проведена і в Гамбурзі. За даними поліції, в цьому місті на вулиці з вимогою захистити клімат вийшло близько 30 тисяч демонстрантів.

Схожий мітинг у центрі Кельна зібрав також багатотисячний натовп. У Мюнхені поліція нарахувала близько 17 тисяч учасників на аналогічній акції. Марші на захист клімату відбулися в Дюссельдорфі, Фрайбурзі, Штуттгарті та інших великих містах ФРН.

Нагадаємо, раніше цього дня Бундесрат заблокував деякі пункти ухваленого перед цим Бундестагом так званого "кліматичного пакета", що передбачає істотні податкові зміни та перегляд тарифів у енергетиці, житлово-комунальній та транспортній галузі.