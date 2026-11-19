Нове передвиборче опитування в Іспанії показує, що опозиційна консервативна Народна партія (PP) та керівна Соціалістична партія (PSOE) ведуть напружену боротьбу і відрив між ними скорочується.

Про це свідчать дані опитування, проведене компанією PF Global на замовлення Politico, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Народній партії опитування прогнозує 29,5% голосів, тоді як Соціалістична партія отримає 27,2%.

З похибкою 2,6% обидві партії перебувають у статистичному паритеті.

Ультраправа Vox має шанси набрати 19,6% голосів, що дозволить PP утворити коаліцію з ними і прийти до влади.

Опитування також показує, як змінилися погляди виборців з 2023 року. Наприклад, 2% виборців, які три роки тому підтримували PP, заявили, що тепер голосуватимуть за Vox, а 10% тих, хто голосував за соціалістів, заявили, що тепер переходять на бік PP.

Опитування проводилось з 15 по 17 листопада, загалом було опитано 2 454 іспанців.

Перед цим дані чотирьох опитувань демонстрували невелике зростання популярності Соціалістичної партії.

Нагадаємо, 5 жовтня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії. Приводом до цього став провал в Конгресі депутатів двох указів про житло, розроблених урядом у відповідь на соціальні протести, що спалахнули після виселення в Мадриді 87-річної жінки.

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