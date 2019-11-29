В Германии десятки тысяч протестовали на защиту климата

В Германии во многих городах в пятницу, 29 ноября, состоялись протесты в рамках глобальной акции, инициированной движением "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

На улицы Берлина, Гамбурга, Кельна и многих других городов вышли десятки тысяч людей, которые требовали от правительства Германии рішучішої политики по защите климата. Организаторы акции анонсировали протесты в более чем 500 городах ФРГ.

В Берлине возле Бранденбургских ворот собрались, по данным полиции, несколько десятков тысяч митингующих. Некоторые из участников, преимущественно молодежь, искупался неподалеку от здания Бундестага в реке Шпрее несмотря на температуру воздуха в 5 градусов по Цельсию.

Многие из митингующих держали в руках плакаты с призывами немедленно отказаться от угольной энергетики ради будущих поколений.

Аналогичная акция была проведена и в Гамбурге. По данным полиции, в этом городе на улицы с требованием защитить климат вышло около 30 тысяч демонстрантов.

Похожий митинг в центре Кельна собрал также многотысячная толпа. В Мюнхене полиция насчитала около 17 тысяч участников на аналогичной акции. Марши в защиту климата прошли в Дюссельдорфе, Фрайбурге, Штутгарте и других крупных городах ФРГ.

Напомним, ранее в этот день Бундесрат заблокировал некоторые пункты принятого перед этим Бундестагом так называемого "климатического пакета", который предусматривает существенные налоговые изменения и пересмотр тарифов в энергетике, жилищно-коммунальной и транспортной отрасли.