Конституційний трибунал Польщі фінансуватиметься Банком крайового господарства після того, як національний центробанк заблокував рахунки суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Ян Грабец повідомив, що рішення було ухвалене після засідання Ради міністрів, на якому уряд прийняв постанову, що зобов’язує прем’єр-міністра та міністра фінансів забезпечити фінансування Конституційного трибуналу.

"Прем’єр-міністр Дональд Туск віддав розпорядження, щоб Банк крайового господарства забезпечував фінансування Конституційного трибуналу, а кошти на ці цілі забезпечить міністр фінансів. Держава має діяти", – заявив речник уряду Адам Шлапка.

Грабец пояснив, що Конституційний трибунал має "допоміжний рахунок" у Банку крайового господарства, тож після призупинення платіжних доручень Національним банком Польщі поточна діяльність суду фінансуватиметься з цього рахунку.

Крок прем’єр-міністра є відповіддю на дії Нацбанку Польщі. 16 листопада речник центрального банку повідомив, що на підставі аналізу, проведеного Юридичним департаментом, було ухвалено рішення про призупинення всіх платіжних доручень щодо грошових коштів, накопичених на рахунках Конституційного трибуналу.

Після цього Національний банк Польщі зупинив перекази коштів з рахунків Конституційного трибуналу.

Нагадаємо, 30 жовтня 2026 року одна з суддів Конституційного трибуналу Анна Корвін-Пьотровська оголосила про відсторонення голови та його заступника, що спричинило відкрите протистояння і сутички біля суду.

Глава уряду Дональд Туск наполягає на легітимності обраних парламентом суддів, тоді як президент Кароль Навроцький звинувачує уряд у незаконному захопленні контролю над установою.

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