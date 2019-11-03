Правоекстремісти погрожують вбивством двом німецьким політикам

Правоекстремісти погрожують убивством колишньому співголові партії "Союз-90"/"Зелені" Джему Ездеміру та віцепрезидентці Бундестагу Клаудії Рот, яка є представницею цієї ж політсили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Листи з погрозами надійшли депутатам наприкінці. У них Ездемір названий першим номером в списку цілей угруповання неонацистів Atomwaffen Division Deutschland, а Рот зазначена ціллю номер два. Як повідомляється, правоекстремістське угруповання з такою назвою діє у США.

Джем Ездемір, який має турецьке коріння, зазначив, що серйозно сприйняв погрози через стиль листа та вибір слів. Злочинність на ґрунті ненависті - "не дрібне правопорушення і не проблема віртуального світу, а отрута наших спільних буднів", зазначив він. Політик одразу передав лист з погрозами Федеральному відомству з кримінальних справ (BKA) і представникам поліції.

Колишній очільник німецьких Зелених раніше вже неодноразово отримував погрози від турецьких націоналістів через критику на адресу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Раніше BKA надало Ездеміру охорону.

Неонацистське угруповання Atomwaffen Division, що пропагує расову ворожнечу, було створене у 2015 році на півдні США, де його пов'язують з низкою вбивств і нападів.