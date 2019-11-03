Правоэкстремисты угрожают убийством двум немецким политикам

Правоэкстремисты угрожают убийством бывшему сопредседателю партии "Союз-90"/"Зеленые" Джему Эздемиру и вице-президенту Бундестага Клаудии Рот, которая является представительницей этой же политсилы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Письма с угрозами поступили депутатам в конце. У них Эздемир назван первым номером в списке целей группировки неонацистов Atomwaffen Division Deutschland, а Рот указана целью номер два. Как сообщается, правоэкстремистская группировка с таким названием действует в США.

Джем Эздемир, который имеет турецкие корни, отметил, что серьезно воспринял угрозы из-за стиля письма и выбора слов. Преступность на почве ненависти - "не мелкое правонарушение и не проблема виртуального мира, а яд наших совместных будней", отметил он. Политик сразу передал письмо с угрозами Федеральному ведомству по уголовным делам (BKA) и представителям полиции.

Бывший глава немецких "Зеленых" ранее уже неоднократно получал угрозы от турецких националистов за критику в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее BKA предоставило Эздемиру охрану.

Неонацистская группировка Atomwaffen Division, пропагандирующая расовую вражду, была создана в 2015 году на юге США, где ее связывают с рядом убийств и нападений.