Турция обещает возвращать ЕС задержанных исламистов с европейскими паспортами

Турция раскритиковала страны, лишающие гражданства террористов ИГИЛ, чтобы избавиться от них избавиться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что иностранные государства идут по легкому пути, лишая террористов гражданства.

Его заявление прозвучало после того как в конце октября в Анкаре задержали двух женщин, обратившихся в консульства Нидерландов за содействием в возвращении на родину. Однако правительство Нидерландов уже начал процесс лишения гражданства этих женщин, у которых также были марокканские паспорта.

Обе женщины уехали в Сирию в 2013 году, чтобы выйти замуж за боевиков ИГИЛ.

"Это процесс, который реализуют не только Нидерланды; Англия делает то же самое", - сказал Сойлу.

"Таким образом, эти люди становятся апатридами. Мы [Турция] не являемся отелем для членов ИГИЛ ни одной из стран", - заявил он"

"Для нас неприемлемо слышать: я лишил их гражданства, вы позаботьтесь о них. Это безответственность", – подчеркнул министр.