У Німеччині клуб свінгерів евакуювали через чадний газ

У західній Німеччині довелося евакуювати клуб свінгерів просто серед вечірки після того, як у приміщенні спрацювала сигналізація від чадного газу, і кілька гостей повідомили про погане самопочуття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пожежники в місті Хаттінген, між Дортмундом і Дюсельдорфом в Північному Рейні-Вестфалії, повідомили в неділю, що близько 300 свінгерів були доставлені в безпечне місце після того, як пізно ввечері в суботу в клубі спрацювала сигналізація.

Свінгерів, багато з яких були одягнені в самі лише халати, відвезли на автобусах для огляду медпрацівниками. Близько десяти людей скаржилися на погане самопочуття і потребували медичної допомоги.

Пожежна служба каже, що ніяких небезпечних рівнів чадного газу не було виявлено. Всього було задіяно близько 160 співробітників рятувальних служб.