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В Германии клуб свингеров эвакуировали из-за угарного газа

Воскресенье, 3 ноября 2019, 17:30

В западной Германии пришлось эвакуировать клуб свингеров просто среди вечеринки после того, как в помещении сработала сигнализация от угарного газа, и несколько гостей сообщили о плохом самочувствии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пожарные в городе Хаттинген, между Дортмундом и Дюссельдорфом в Северном Рейне-Вестфалии, сообщили в воскресенье, что около 300 свингеров были доставлены в безопасное место после того, как поздно вечером в субботу в клубе сработала сигнализация.

Свингеров, многие из которых были одеты в одни лишь халаты, отвезли на автобусах для осмотра медработниками. Около десяти человек жаловались на плохое самочувствие и нуждались в медицинской помощи.

Пожарная служба говорит, что никаких опасных уровней угарного газа не было обнаружено. Всего было задействовано около 160 сотрудников спасательных служб.

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