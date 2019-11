Бивень нарвала і вогнегасник застосовувались для знешкодження нападника в Лондоні

Троє представників громадськості, зокрема один озброєний вогнегасником та другий півтораметровим бивнем нарвала, зчепилися і врешті-решт повалили нападника з ножем на Лондонському мосту до прибуття поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

28-річний Усман Хан 29 листопада прийшов на семінар з колишніх в'язнів, організований Кембриджським університетом у Fishmongers’ Hall, історичній будівлі поряд з Лондонським мостом.

Очевидці стверджують, що Усман несподівано атакував великими ножами учасників семінару.

Хан зарізав чоловіка і жінку і вибіг на вулицю, де попрямував на міст, розмахуючи ножами. Йому вдалося поранити кілька людей, троє осіб досі перебувають в лікарні.

За Ханом кинулися кілька учасників семінару. Вважається, що бивень нарвала було взято у Fishmongers’ Hall.

Хана випустили умовно-достроково рік тому після відбування покарання за участь у змові щодо здійснення вибуху в Лондонській фондовій біржі. Він мав носити електронний браслет.

Мер Лондона Садік Хан похвалив громадськість за "героїзм".

24-річний Томас Грей був серед групи, яка повалила вбивцю на землю. Він їхав мостом зі своїм колегою Стіві, коли вони побачили людей, що біжать, і вирішили допомогти. Коли вони підійшли до зловмисника, його вже намагалися знешкодити кілька.

