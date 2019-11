Бивень нарвала и огнетушитель применялись против нападавшего в Лондоне

Трое представителей общественности, в том числе один вооруженный огнетушителем и второй полутораметровым бивнем нарвала, сцепились и в конце концов повалили нападающего с ножом на Лондонском мосту до прибытия полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

28-летний Усман Хан 29 ноября пришел на семинар для бывших заключенных, организованный Кембриджским университетом в Fishmongers' Hall, историческом здании рядом с Лондонским мостом.

Очевидцы утверждают, что он неожиданно атаковал большими ножами участников семинара.

Хан зарезал мужчину и женщину и выбежал на улицу, где направился на мост, размахивая ножами. Ему удалось ранить несколько человек, три человека до сих пор находятся в больнице.

За Ханом бросились несколько участников семинара. Считается, что бивень нарвала было взято в Fishmongers 'Hall.

Хана выпустили условно-досрочно год назад после отбывания наказания за участие в заговоре по осуществлению взрыва в Лондонской фондовой бирже. Он должен был носить электронный браслет.

Мэр Лондона Садик Хан похвалил общественность за "героизм".

24-летний Томас Грей был среди группы, которая повергла убийцу на землю. Он ехал по мосту со своим коллегой Стиви, когда они увидели бегущих людей, и решили помочь. Когда они подошли к злоумышленнику, его уже пытались обезвредить несколько человек.

New footage of yesterday's terror attack on #LondonBridge.



Three members of the public armed with a fire extinguisher and a Narwhal tusk take the attacher down. Heroes. pic.twitter.com/8yGBPaGtbL