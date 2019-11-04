Білий дім: Трамп не згадував про "послугу за послугу" в розмові з Зеленським

Старший радник Білого дому Келліанн Конвей заявила, що не знає, чи утримав президент Дональд Трамп військову допомогу Україні, але наголосила, що між Трампом і президентом Володимиром Зеленським не було розмови про "послугу за послугу".

Про це вона сказала в ефірі CNN, повідомляє "Європейська правда".

Її коментарі прозвучали після того, як Палата представників ухвалила резолюцію про імпічмент, в якій викладені процедури в рамках розслідування щодо імпічменту президента, зосередженого на телефонному дзвінку 25 липня між Трампом і українським президентом Володимиром Зеленським. У скарзі інформатора стверджується, що президент підштовхував Зеленського до розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера.

Конвей заявила у відповідь на запитання про утримання допомоги Україні, що з точки зору президента не йшлося про "послугу за послугу".

"Президент Трамп ніколи не говорив українському президенту: "Зробіть це, і ви отримаєте свою допомогу". Такого просто не було", - сказала вона.

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"Я впевнена в тому, що Україна має цю допомогу і використовує її прямо зараз. Саме через цього президента у них вона є", - підкреслила Конвей.

Разом з тим, вона зазначила, що не знає, чи утримувалася допомога Україні і як довго це тривало.

Кілька співробітників адміністрації Трампа у національній розвідці та дипломатичному корпусі заявили слідчим Палати представників, що Трамп тимчасово утримував гроші, виділені на допомогу Києву в боротьбі з проросійськими сепаратистами на сході країни в спробі посилити тиск на Україну, з тим щоб вона відкрила розслідування, які могли б допомогти йому в його політичній боротьбі.