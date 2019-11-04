У Литві проходять міжнародні навчання за участі 4 тисяч військових

У понеділок на полігоні в Пабраде починаються навчання за участю 4 тис. військовослужбовців з Литви і десяти союзних країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Міністерство оборони Литви повідомило, в процесі міжнародних навчань "Залізний вовк II" буде відпрацьовуватися забезпечення планування та проведення наступальних і оборонних операцій.

Навчання призначені для оцінки готовності міжнародного батальйону союзників, дислокованого в Рукле Йонавського району Литви, взаємодіяти зі штабом литовської бригади "Залізний вовк".

У навчаннях на полігоні Пабраде і прилеглих до нього цивільних районах буде використовуватися принцип "сила проти сили".

Основний етап навчань "Залізний вовк 2019-II" триватиме до 18 листопада, а повернення техніки на місця постійної дислокації заплановано на 18-22 листопада.

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці з Литви, Бельгії, Чехії, Британії, Естонії, США, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Португалії та Німеччини. Всього в навчаннях візьмуть участь близько тисячі одиниць військової техніки - танки, бойові машини піхоти, бронетехніка, артилерійські знаряддя, постачальницький і адміністративний транспорт.