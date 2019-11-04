Юнкер: во время кампании за Brexit было много лжи, в том числе от Джонсона

Во время кампании за выход Великобритании из Евросоюза звучало много лживой информации, в том числе со стороны нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Spiegel.

"Европейская комиссия еще менее популярна в Великобритании, чем на континенте. Я решил не вмешиваться. Глядя на это сегодня, я думаю, что это было большой ошибкой. Так много лжи было сказано, в том числе нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном, что должен был быть голос, чтобы противостоять им", - сказал Юнкер.

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Он добавил, что Еврокомиссия решила не вмешиваться по совету тогдашнего премьера Дэвида Кэмерона, который опасался, что вмешательство Брюсселя может иметь неприятные последствия.

Юнкер также возложил вину за результат референдума 2016 года на проевропейских политиков, в частности на Тони Блэра.

Он сказал, что британцы, включая бывшего лидера лейбористов, всегда рассматривали ЕС как экономический проект и избегали политического союза.

"Если вы придерживаетесь этой повестки дня более 40 лет, то не должно вызывать удивления, когда люди вспоминают ее во время референдума", - отметил Юнкер.