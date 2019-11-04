У Німеччині можуть заборонити терапію зі зміни гомосексуальності

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан підготував законопроект про заборону так званої репаративної терапії, мета якої - змінити сексуальну орієнтацію людини з гомосексуальною на гетеросексуальну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Документ вже узгоджений міністерствами.

Таку терапію в цілому не можна буде проводити щодо тих, кому ще не виповнилося 18 років, зазначено в проєкті закону.

Але вона фактично дозволена дорослим, які самі погодилися її пройти, якщо їх рішення прийняте не під впливом обману, помилки, примусу або погрози. Особи у віці від 16 до 18 років, можуть пройти терапію, якщо лікар довів, що вони розуміють її обсяг і ризики.

За порушення цих норм загрожуватимуть штрафи або позбавлення волі на строк до одного року.

Так звана репаративна терапія повинна бути заборонена настільки, наскільки це можливо, заявив Єнс Шпан. Вона часто викликає серйозні фізичні і психічні страждання, "робить людину хворою, а не здоровою", впевнений міністр. Він підкреслює, що гомосексуальність - це не хвороба, а також планує заборонити рекламу і пропозиції такої терапії.