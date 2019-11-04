В Германии могут запретить терапию по изменению гомосексуальности

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан подготовил законопроект о запрете так называемой репаративной терапии, цель которой - изменить сексуальную ориентацию человека с гомосексуальной на гетеросексуальную.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Документ уже согласован министерствами.

Такую терапию в целом нельзя будет проводить в отношении тех, кому еще не исполнилось 18 лет, говорится в проект закона.

Но она фактически разрешена взрослым, которые сами согласились ее пройти, если их решение принято не под влиянием обмана, заблуждения, принуждения или угрозы. Лица в возрасте от 16 до 18 лет могут пройти терапию, если врач доказал, что они понимают ее объем и риски.

За нарушение этих норм грозят штрафы или лишение свободы на срок до одного года.

Так называемая репаративная терапия должна быть запрещена настолько, насколько это возможно, заявил Йенс Шпан. Она часто вызывает серьезные физические и психические страдания, "делает человека больным, а не здоровым", уверен министр. Он подчеркивает, что гомосексуальность - это не болезнь, а также планирует запретить рекламу и предложение такой терапии.