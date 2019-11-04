Велика Британія знизила рівень терористичної загрози із "серйозного" до "істотного".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

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Загроза тероризму в Британії зараз є найнижчою з серпня 2014 року. "Істотний" є третім з п’яти можливих рівнів загрози.

Міністр внутрішніх справ Приті Патель заявила, що Британія все ще перебуває на "високому рівні загрози", і напад може "статися без подальшого попередження".

Окремий рівень загрози тероризму діє у Північній Ірландії, там він залишається "серйозним".

Оцінку рівня загрози тероризму проводить Спільний центр аналізу тероризму (JTAC), який є частиною MI5 та дає незалежні від уряду рекомендації.

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Рівень загрози тероризму у Великій Британії був піднятий до найвищого "критичного" у травні 2017 року після теракту у Манчестері.

У вересні 2017 року він був знижений до "серйозного" і залишився на такому рівні до сьогодні.