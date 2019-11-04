Британия снизила уровень террористической угрозы

Великобритания снизила уровень террористической угрозы с "серьезного" до "существенного".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

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Угроза терроризма в Британии сейчас является самой низкой с августа 2014 года. "Существенный" является третьим из пяти возможных уровней опасности.

Министр внутренних дел Прити Пател заявила, что Великобритания все еще находится на "высоком уровне угрозы", и нападение может "произойти без дальнейшего предупреждения".

Отдельный уровень угрозы терроризма действует в Северной Ирландии, там он остается "серьезным".

Оценку уровня угрозы терроризма проводит Совместный центр анализа терроризма (JTAC), который является частью MI5 и дает независимые от правительства рекомендации.

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Уровень угрозы терроризма в Великобритании был поднят до самого "критического" в мае 2017 года после теракта в Манчестере.

В сентябре 2017 года он был понижен до "серьезного" и оставался на таком уровне до сих пор.