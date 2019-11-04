Суд ООН у п’ятницю оголосить, чи розглядатиме справу України проти РФ

У п’ятницю, 8 листопада, Міжнародний суд ООН оголосить своє рішення щодо того, чи має він юрисдикцію розглядати міждержавний спір щодо застосування та тлумачення двох міжнародних конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У п'ятницю 8 листопада 2019 року Міжнародний Суд (ICJ), головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, винесе своє рішення щодо попередніх заперечень, висунутих Російською Федерацією, у справі про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (справа "Україна проти Росії"), - йдеться у повідомленні суду.

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Публічне засідання відбудеться о 3 годині дня (за місцевим часом) в Гаазі, під час якого суддя Абдулкаві Ахмед Юсуф, голова суду, зачитає рішення суду, сказано у повідомленні.

Українську делегацію на слуханнях очолить агент України, заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Нагадаємо, Україна ініціювала позов проти Російської Федерації в січні 2017 року і вимагає відшкодувати збитки за триваючі і систематичні порушення обох конвенцій.

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У квітні 2017 року Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про застосування тимчасових заходів, наказавши Росії утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, зокрема Меджліс кримськотатарського народу, та забезпечити доступ до освіти українською мовою.

Росія подала свої заперечення з приводу юрисдикції до Суду ООН у вересні 2018 року.

Якщо аргументи України приймуть, Суд зможе перейти до розгляду справи по суті.