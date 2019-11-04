В ЕС напомнили: заказчики убийства Гандзюк не наказаны

В Европейском союзе в годовщину смерти активистки Екатерины Гандзюк напоминают, что заказчики ее убийства до сих пор не наказаны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине в Twitter.

"Сегодня исполняется один год со дня смерти Екатерины Гандзюк. Как подчеркнул комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, дело не забыто. Заказчики до сих пор не привлечены к ответственности. Безопасные условия для активистов гражданского общества должны быть гарантированы в Украине", - отметили в представительстве.

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Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор ранее призвал к осуществлению правосудия в деле гибели активистки Екатерины Гандзюк.

Посольства Великобритании, Франции и Германии заявили, что ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Сегодня годовщина смерти Екатерины Гандзюк. После нападения она находилась в больнице, перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.