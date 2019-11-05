У Туреччині повідомили про затримання сестри вбитого ватажка ІДІЛ

Туреччина захопила сестру загиблого лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді в північному сирійському місті Азаз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Разом з жінкою були також затримані її чоловік і невістка, а також п’ятеро дітей. Їх допитують.

Расмія Авад, яка вважається сестрою убитого лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді, була захоплена у понеділок в північному сирійському місті Азаз турецькими силовиками.

"Ми сподіваємося зібрати цінну інформацію від сестри Багдаді про внутрішню роботу ІДІЛ", - сказав турецький чиновник.

Аль-Багдаді загинув минулого місяця під час рейду американських спецназівців на північному заході Сирії. "Ісламська держава" в аудіозаписі, опублікованому в четвер, підтвердила загибель свого ватажка і присяглася помститися Сполученим Штатам.

Директор з комунікацій президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана сказав, що захоплення жінки є свідченням рішучості Туреччини у боротьбі проти "Ісламської держави".