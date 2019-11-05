В Турции сообщили о задержании сестры убитого главаря ИГИЛ

Турция захватила сестру погибшего лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади в северном сирийском городе Азаз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вместе с женщиной были также задержаны ее муж и невестка, а также пятеро детей. Их допрашивают.

Расмия Авад, которая считается сестрой убитого лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, была захвачена в понедельник в северном сирийском городе Азаз турецкими силовиками.

"Мы надеемся собрать ценную информацию от сестры Багдади о внутренней работе ИГИЛ", - сказал турецкий чиновник.

Аль-Багдади погиб в прошлом месяце во время рейда американских спецназовцев на северо-западе Сирии. "Исламское государство" в аудиозаписи, опубликованной в четверг, подтвердило гибель своего главаря и поклялось отомстить Соединенным Штатам.

Директор по коммуникациям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сказал, что захват женщины является свидетельством решимости Турции в борьбе против "Исламского государства".