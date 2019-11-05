Король Испании посетил Каталонию на фоне протестов

Испанский король Фелипе VI вместе со своей семьей посетил Каталонию и был встречен широкими протестами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Испанский монарх долгое время был объектом ожесточенной критики со стороны сепаратистов. Его выступление два года назад с призывом к единству Испании после того, как полиция жестоко расправилась с теми, кто пытался проголосовать на запрещенном референдуме о независимости, возмутил многих и подогрел республиканские настроения.

Королевский визит в понедельник был первым с момента заключения девяти политиков и активистов, которые возглавляли движение 2017 года за отделение, что вызвало масштабные протесты. В ходе беспорядков пострадали более 500 человек, примерно половина из них - сотрудники полиции.

Около 2000 протестующих, размахивавших испанскими республиканскими флагами и символами независимости, били по кухонным кастрюлям и блокировали доступ к месту проведения церемонии награждения в Барселоне, в которой участвовал король.

Окруженные полицией, протестующие скандировали "Вон!" и жгли фотографии испанского монарха.

Обращаясь к аудитории мероприятия в Барселоне на каталанском языке, король Фелипе сказал: "В сегодняшней реальности не может быть места насилию, нетерпимости или презрению к правам других".