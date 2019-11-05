У Латвії набув чинності закон про припинення присвоєння статусу негромадян дітям

Президент Латвії Егілс Левітс надав чинності закону "Про припинення присвоєння статусу негромадян новонародженим дітям з 1 січня 2020 року".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Парламент прийняв цей закон 17 жовтня.

Законопроєкт про автоматичне надання з 2020 року латвійського громадянства дітям негромадян у Сейм подав колишній президент Латвії Раймонд Вейоніс. За законом у Латвії більше не будуть присвоювати статус негромадянина дітям, які народилися в країні після 1 січня 2020 року, якщо батьки дитини не захочуть для нього громадянства іншої країни або дитина не буде громадянином іншої країни.

Планується, що зміни торкнуться лише невеликої кількості дітей, оскільки, згідно з даними Управління у справах громадянства і міграції, в 2016 році як негромадяни були зареєстровані 47 дітей, в 2017 році — 51 дитина, а в 2018 році — 33 дитини.

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Експрезидент вносив цей законопроєкт на розгляд ще при попередньому скликанні парламенту, але ініціатива була відхилена. Тоді Вейоніс заявив, що подасть її повторно в надії на те, що новий парламент її не відхилить, оскільки в цьому питанні потрібно поставити крапку. "Діти, що народилися в Латвії, повинні стати її громадянами. Якщо ж батьки хочуть відмовитися від латвійського громадянства, нехай пишуть заяву та вибирають для дітей громадянство іншої країни", — сказав Вейоніс.