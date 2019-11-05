В Латвии вступил в силу закон о прекращении присвоения статуса неграждан детям

Президент Латвии Эгилс Левитс ввел в действие закон "О прекращении присвоения статуса неграждан новорожденным детям с 1 января 2020 года".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Парламент принял этот закон 17 октября.

Законопроект об автоматическом предоставлении с 2020 года латвийского гражданства детям неграждан в Сейм подал бывший президент Латвии Раймонд Вейонис. По закону в Латвии больше не будут присваивать статус негражданина детям, родившимся в стране после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят ему гражданства другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны.

Планируется, что изменения коснутся лишь небольшого количества детей, поскольку, согласно данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году - 51 ребенок, а в 2018 году - 33 ребенка.

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Экс-президент вносил этот законопроект на рассмотрение еще при предыдущем созыве парламента, но инициатива была отклонена. Тогда Вейонис заявил, что подаст ее повторно в надежде на то, что новый парламент ее не отклонит, поскольку в этом вопросе нужно поставить точку. "Дети, родившиеся в Латвии, должны стать ее гражданами. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство другой страны", - сказал Вейонис.