Троє пожежників загинули у результаті ймовірно спланованого вибуху в Італії

Троє пожежників загинули у вівторок вранці в італійському регіоні П’ємонт під час вибуху будівлі, який, судячи з попередньої інформації, був заздалегідь спланованим.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky TG24.

Пожежники вирушили на виклик після повідомлення про вибух у незаселеній частині фермерського будинку в муніципалітеті Куарньєнто у провінції Алессандрія. Повідомлення надійшло близько другої ночі.

Після їх прибуття стався ще один вибух, який був сильнішим. У результаті ще троє осіб серйозно постраждали.

Тіло одного з трьох загиблих опинилось під завалами, його знайшли лише за кілька годин.

Правоохоронні органи припускають, що вибух був навмисним. Хоча пожежники спершу підозрювали витік газу, прокурор Енріко Серчі розповів журналістам про виявлення таймера та газового балону серед завалів.

Наразі не зрозуміло, які мотиви стоять за інцидентом.

Куарньєнто — містечко з населенням трохи більше тисячі жителів у провінції Алессандрія. Це сільськогосподарська територія з численними фермерськими господарствами.