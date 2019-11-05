Трое пожарных погибли в результате вероятно спланированного взрыва в Италии

Трое пожарных погибли во вторник утром в итальянском регионе Пьемонт при взрыве здания, который, судя по предварительной информации, был заранее спланированным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky TG24.

Пожарные отправились на вызов после сообщения о взрыве в незаселенной части фермерского дома в муниципалитете Куарньенто в провинции Алессандрия. Сообщение поступило около двух ночи.

После их прибытия произошел еще один взрыв, уже сильнее. В результате еще три человека серьезно пострадали.

Тело одного из трех погибших оказалось под завалами, его нашли только через несколько часов.

Правоохранительные органы предполагают, что взрыв был преднамеренным. Хотя пожарные сначала подозревали утечку газа, прокурор Энрико Серче рассказал журналистам об обнаружении таймера и газового баллона среди завалов.

Пока не ясно, какие мотивы стоят за инцидентом.

Куарньенто - городок с населением чуть более тысячи жителей в провинции Алессандрия. Это сельскохозяйственная территория с многочисленными фермерскими хозяйствами.