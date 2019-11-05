У Брюсселі почалося п'яте засідання Комітету асоціації Україна-ЄС

На 5-му засіданні Комітету асоціації Україна - ЄС, яке розпочалося 5 листопада в Брюсселі, обговорюються напрями подальшої європейської інтеграції України. Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, відкриваючи засідання, назвав п'ять пріоритетів в цьому напрямі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Урядовий портал".

Віцепрем'єр нагадав, що нинішній уряд "є першим в історії України, який вніс до своє офіційної програми діяльності амбітну мету – досягти економічних копенгагенських критеріїв членства в ЄС протягом наступних п'яти років".

За словами Кулеби, Угода про асоціацію між Україною та ЄС є основою реформ в Україні. "Однак значення та потенціал цієї Угоди значно більші, бо інтеграція України до ЄС на основі цієї угоди є також і шляхом до посилення Європейського Союзу".

Він подякував ЄС за партнерство: "Ми цінуємо вашу тверду підтримку та солідарність в умовах триваючої російської агресії, оскільки Росія продовжує руйнувати нашу країну, незаконно окупувавши Крим та частину Донецької та Луганської областей, а також поширюючи дезінформацію та ненависть по всій країні", - наголосив віцепрем'єр. Він також підкреслив, що Україна цінує підтримку ЄС в проведенні реформ в країні.

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Кулеба окреслив п'ять поточних пріоритетів інтеграції України до ЄС. Це, по-перше, секторальна інтеграція. "Я закликаю вас розробити конкретні спільні кроки, дорожні карти, програми та плани дій для підтримки високої динаміки інтеграції України до цифрового та енергетичних ринків ЄС, спрощення митних формальностей у торгівлі з ЄС, а також у сфері юстиції, свободи та безпеки", - зазначив віцепрем'єр.

Другим пріоритетом є подолання наслідків зміни клімату та енергоефективність. "Я представляю Уряд, який сприймає проблему зміни клімату серйозніше, ніж будь-який попередній. Ми від щирого серця вітаємо Європейську Зелену Угоду. Україна готова стати надійним партнером ЄС в декарбонізації, включаючи спільну з ЄС енергетичну систему", - сказав представник українського уряду.

Третім пріоритетом він назвав приведення положень Угоди про асоціацію у відповідність із реальним зростанням торгівлі, зокрема шляхом перегляду тарифів, безмитних квот та розширення потенціалу через укладання угоди ACAA ("промисловий безвіз") після завершення відповідних двосторонніх процедур.

"Ми сподіваємось якнайшвидше зустріти в Києві місію оцінювання ЄС з питань ACAA", - зазначив Дмитро Кулеба.

Четвертим пріоритетом є європейська інтеграція в регіонах України - так звана децентралізація євроінтеграції. "Минулого тижня в Маріуполі я брав участь у відкритті регіонального офісу ЄС. Ваше бачення такої присутності на місцях чудово відповідає баченню нашого Уряду в частині відкриття офісів європейської інтеграції у всіх регіонах України. Я був би дуже вдячний, якби Європейський Союз міг нас підтримати у цьому починанні. Я сподіваюся, ви розділяєте моє переконання, що в інтересах ЄС об'єднатися з Урядом з метою подальшого поширення європейських цінностей, стандартів, практик та інструментів, діяти узгоджено, глибше та ефективніше", - підкреслив віцепрем'єр.

П’ятим пріоритетом є відновлення інфраструктури Донбасу.

Кулеба зазначив, що на шляху досягнення цих цілей є багато обмежень як то бюрократія, фінансові та політичні потрясіння, відсутність амбіцій чи надмірні амбіції. "Але слід пам’ятати вислів: якщо є воля, знайдеться і спосіб. Я розраховую на бажання обох наших сторін максимально використати Угоду про асоціацію для того, щоб разом рухатися вперед заради українського народу та Європи в цілому", - наголосив віцепрем'єр.

Він також закликав колег як з України, так і з Європейської комісії скористатися можливостями цього візиту, щоб встановити прямі контакти: "Чим краще ми знаємо і розуміємо один одного, тим більше зможемо планувати і досягати разом".