Пристайко зі шведською колегою обговорили санкційний тиск на РФ
У рамках робочого візиту до Стокгольма міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України.
"У ході зустрічі сторони обговорили динаміку двостороннього діалогу, у т.ч. на високому рівні. Глава зовнішньополітичного відомства Швеції підтвердила незмінність підтримки шведською стороною суверенітету і територіальної цілісності України, чітку позицію щодо збереження проблематики окупованого Росією Криму на міжнародному порядку денному та продовження санкційного тиску на РФ", - заявили в МЗС.
"Окремо позитивно відзначено результативність зусиль уряду України у реалізації внутрішніх реформ", - додали у Пристайка.
Bilateral meeting between @AnnLinde 🇸🇪 and @VPrystaiko 🇺🇦 pic.twitter.com/rM1H4v2NhU— Johannes Danielsson (@johdanielsson) November 5, 2019
Нагадаємо, 5 листопада Пристайко разом зі своїми колегами з країн-учасниць ініціативи ЄС "Східне партнерство" взяв участь у заходах, присвячених 10-й річниці СхП. Заходи відбуваються за ініціативи МЗС Швеції та на запрошення міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.
Зокрема Пристайко зустрівся з міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані та міністром закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ніколає Попеску.