Пристайко зі шведською колегою обговорили санкційний тиск на РФ

У рамках робочого візиту до Стокгольма міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"У ході зустрічі сторони обговорили динаміку двостороннього діалогу, у т.ч. на високому рівні. Глава зовнішньополітичного відомства Швеції підтвердила незмінність підтримки шведською стороною суверенітету і територіальної цілісності України, чітку позицію щодо збереження проблематики окупованого Росією Криму на міжнародному порядку денному та продовження санкційного тиску на РФ", - заявили в МЗС.

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"Окремо позитивно відзначено результативність зусиль уряду України у реалізації внутрішніх реформ", - додали у Пристайка.

Нагадаємо, 5 листопада Пристайко разом зі своїми колегами з країн-учасниць ініціативи ЄС "Східне партнерство" взяв участь у заходах, присвячених 10-й річниці СхП. Заходи відбуваються за ініціативи МЗС Швеції та на запрошення міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Зокрема Пристайко зустрівся з міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані та міністром закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ніколає Попеску.