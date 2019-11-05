Пристайко со шведской коллегой обсудили санкционное давление на РФ

В рамках рабочего визита в Стокгольм министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"В ходе встречи стороны обсудили динамику двустороннего диалога, в том числе на высоком уровне. Глава внешнеполитического ведомства Швеции подтвердила неизменность поддержки шведской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины, четкую позицию по сохранению проблематики оккупированного Россией Крыма на международной повестке дня и продолжению санкционного давления на РФ", - заявили в МИД.

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"Отдельно положительно отмечено результативность усилий правительства Украины в реализации внутренних реформ", - добавили у Пристайко.

Напомним, 5 ноября Пристайко вместе со своими коллегами из стран-участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство" принял участие в мероприятиях, посвященных 10-й годовщине ВП. Мероприятия проходят по инициативе МИД Швеции и по приглашению министра иностранных дел Швеции Анн Линде. В частности Пристайко встретился с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску.