ЄС нагадав Києву: швидкість реформ має йти поряд з інклюзивним законодавчим процесом

В ЄС заявили, що швидкість і ефективність реформ мають супроводжуватися інклюзивним законодавчим процесом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Європейської служби зовнішніх дій за результатами 5-ї зустрічі Комітету асоціації Україна-ЄС.

Як зазначається, це була перша зустріч Комітету від часу президентських і парламентських виборів цього року.

"ЄС привітав оновлене та амбітне прагнення до реформ в Україні, яке відображає очікування українських громадян, зокрема у сферах верховенства права та боротьби проти корупції, а щодо економічних питань, які мають прямий вплив на щоденне життя в Україні, Євросоюз визнав очікування досягти швидких результатів; однак нагадав, що швидкість та ефективність повинні йти пліч-о-пліч з інклюзивним законодавчим процесом", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ЄС привітав значний прогрес, якого було досягнуто протягом останніх місяців у багатьох сферах.

"ЄС особливо підкреслив важливість прогресу у здійсненні судової реформи, а також реформи прокуратури та Служби безпеки", - сказано у заяві.

В ході засідання Комітету Київ і Брюссель обговорили виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС і підготовку до Ради асоціації, яка має відбутися в найближчі місяці. Делегації очолювали віцепрем'єр України Дмитро Кулеба та заступник керуючого директора Зовнішньої дипломатичної служби ЄС по Європі та Центральній Азії Люк Девінь.