Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Уряд Литви планує суттєво збільшити чисельність армії

Угорський мер, герой секс-скандалу, подав у відставку

Уряд Німеччини хоче допомогти «Північному потоку-2» обійти газову директиву ЄС - ЗМІ

Оприлюднений лист, в якому Трамп запрошує Зеленського до Вашингтона






ЄС нагадав Києву: швидкість реформ має йти поряд з інклюзивним законодавчим процесом

Середа, 6 листопада 2019, 09:22

В ЄС заявили, що швидкість і ефективність реформ мають супроводжуватися інклюзивним законодавчим процесом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Європейської служби зовнішніх дій за результатами 5-ї зустрічі Комітету асоціації Україна-ЄС.

Як зазначається, це була перша зустріч Комітету від часу президентських і парламентських виборів цього року. 

"ЄС привітав оновлене та амбітне прагнення до реформ в Україні, яке відображає очікування українських громадян, зокрема у сферах верховенства права та боротьби проти корупції, а щодо економічних питань, які мають прямий вплив на щоденне життя в Україні, Євросоюз визнав очікування досягти швидких результатів; однак нагадав, що швидкість та ефективність повинні йти пліч-о-пліч з інклюзивним законодавчим процесом", - йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що ЄС привітав значний прогрес, якого було досягнуто протягом останніх місяців у багатьох сферах. 

"ЄС особливо підкреслив важливість прогресу у здійсненні судової реформи, а також реформи прокуратури та Служби безпеки", - сказано у заяві.

В ході засідання Комітету Київ і Брюссель обговорили виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС і підготовку до Ради асоціації, яка має відбутися в найближчі місяці. Делегації очолювали віцепрем'єр України Дмитро Кулеба та заступник керуючого директора Зовнішньої дипломатичної служби ЄС по Європі та Центральній Азії Люк Девінь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Асоціація з ЄС
powered by lun.ua