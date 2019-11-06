ЕС напомнил Киеву: скорость реформ должна идти рядом с инклюзивным законодательным процессом

В ЕС заявили, что скорость и эффективность реформ должны сопровождаться инклюзивным законодательным процессом.

Как сообщает "Европейская правда" об этом говорится в сообщении Европейской службы внешних действий по результатам 5-й встречи Комитета ассоциации Украина-ЕС.

Это была первая встреча Комитета после президентских и парламентских выборов этого года.

"ЕС приветствовал обновленное и амбициозное стремление к реформам в Украине, которое отражает ожидания украинских граждан, в частности в сферах верховенства права и борьбы против коррупции, а что касается экономических вопросов, прямо влияющих на повседневную жизнь в Украине, Евросоюз признал ожидания достичь быстрых результатов; однако напомнил, что скорость и эффективность должны идти плечом к плечу с инклюзивным законодательным процессом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ЕС приветствовал значительный прогресс, достигнутый в последние месяцы во многих сферах.

"ЕС особо подчеркнул важность прогресса в осуществлении судебной реформы, а также реформы прокуратуры и Службы безопасности", - говорится в заявлении.

В ходе заседания Комитета Киев и Брюссель обсудили выполнение Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и подготовку к Совету ассоциации, который должен состояться в ближайшие месяцы. Делегации возглавляли вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба и заместитель управляющего директора Внешней дипломатической службы ЕС по Европе и Центральной Азии Люк Девин.